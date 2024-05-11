Монвиж-Монтвид (Лейбина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти27.10.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Лейбин Иван Степанович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До ?.03.1912
Исходя из даты рождения сына, можно предположить, что свадьба произошла не ранее марта 1912 года.
Рождение ребёнка
27.12.1912
Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Борисович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Борис Александрович
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Смерть
27.10.1957