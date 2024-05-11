Монвиж-Монтвид (Лейбина) Елена Ивановна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Лейбина) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

27.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лейбин Иван Степанович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
До ?.03.1912

Муж: Монвиж-Монтвид Борис Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Исходя из даты рождения сына, можно предположить, что свадьба произошла не ранее марта 1912 года.
Рождение ребёнка
27.12.1912

Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Борисович

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Борис Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Смерть
27.10.1957
Калуга, город Калуга, Калужская область

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