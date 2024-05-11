Монвиж-Монтвид Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1889 ст.
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889 ст.
Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и № его подраздела (если подразделы... Показать все
Упоминание
Неизвестно
«Русский инвалид», военная газета. № 19, 1916 год | http://personalhistory.ru/papers/1916_Russ_invalid_011-020.htm | № 19, 1916 год | Объявленные в Высочайшем приказе 8-го января. | ПРОИЗВОДЯТСЯ: | Из... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Крещение
08.06.1889 ст.
Собор свят. Николая, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и № его подраздела (если подразделы... Показать все
Бракосочетание
До ?.03.1912
Исходя из даты рождения сына, можно предположить, что свадьба произошла не ранее марта 1912 года.
Рождение ребёнка
27.12.1912
Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Борисович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Лейбина) Елена Ивановна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Смерть
До 1920
Причина смерти: Погиб в гражданской войне