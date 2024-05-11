Монвиж-Монтвид Евгений Борисович 27.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Евгений Борисович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

27.12.1912

Дата смерти

14.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912

Отец: Монвиж-Монтвид Борис Александрович

Мать: Монвиж-Монтвид (Лейбина) Елена Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
Память народа. 1941-1945 | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1269945303/
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Крещение
16.04.1913 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Влайкова (Влайкова) Марина Дмитриевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
14.08.1988
Калуга, город Калуга, Калужская область

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