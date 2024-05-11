Монвиж-Монтвид Евгений Борисович
Место рождения
Дата рождения27.12.1912
Дата смерти14.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память народа. 1941-1945 | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1269945303/
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
Крещение
16.04.1913 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1544: Метрическая книга церкви 31-го Сибирского стрелкового полка, Енисейская губ., г. Красноярск на 1... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1944
Рождение ребёнка
06.08.1949
Рождение ребёнка
06.08.1949
Смерть
14.08.1988