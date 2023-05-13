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Маркштедер София Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Маркштедер Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич

Рождение ребёнка
20.06.1917

Дочь: Скубина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич

С.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Маркштедер Мария Андреевна

Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркштедер Андрей Францевич

Смерть
Неизвестно
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