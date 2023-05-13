Маркштедер София Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Маркштедер Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич
Рождение ребёнка
20.06.1917
Дочь: Скубина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич
С.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Маркштедер Мария Андреевна
Отец ребёнка: Маркштедер Андрей Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно