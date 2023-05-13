Скубина (Маркштедер) Екатерина Андреевна
Место рожденияС.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область
Дата рождения20.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917
С.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1941
Дочь: Искам Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Скубин Гавриил
с.Роте-Фане Сальский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скубин Гавриил
Смерть
Неизвестно