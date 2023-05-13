Скубина (Маркштедер) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скубина (Маркштедер) Екатерина Андреевна

Место рождения

С.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область

Дата рождения

20.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: Маркштедер Андрей Францевич

Мать: Маркштедер София Матвеевна

С.Роте-Фане, Развилинский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.04.1941

Дочь: Искам Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Скубин Гавриил

с.Роте-Фане Сальский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скубин Гавриил

Смерть
Неизвестно
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