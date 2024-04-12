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Милантьева Дарья Никонорова

Место рождения

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870 ст.

Отец: Никонор Яковлев

Мать: Акулина Иванова

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Милантьев Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
20.03.1893

Дочь: Милантьева Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Милантьева Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
18.07.1896

Дочь: Милантьева Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
13.11.1897

Сын: Милантьев Филипп Спиридонович

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Милантьева Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.

Дочь: Шувалова Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милантьев Спиридон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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