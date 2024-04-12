Милантьева Дарья Никонорова
Место рождения
Дата рождения19.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870 ст.
Отец: Никонор Яковлев
Мать: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1891
Сын: Милантьев Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1893
Дочь: Милантьева Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Милантьева Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
18.07.1896
Дочь: Милантьева Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
13.11.1897
Сын: Милантьев Филипп Спиридонович
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Милантьева Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.
Дочь: Шувалова Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Милантьев Спиридон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно