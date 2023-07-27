Милантьев Спиридон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев Спиридон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1870 ст.

Отец: Милантьев Григорий Нилович

Мать: Милантьева Екатерина Прокопьева

Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Милантьев Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
20.03.1893

Дочь: Милантьева Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Милантьева Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
18.07.1896

Дочь: Милантьева Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
13.11.1897

Сын: Милантьев Филипп Спиридонович

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Милантьева Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.

Дочь: Шувалова Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова

Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милантьева Дарья Никонорова

Смерть
Неизвестно
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