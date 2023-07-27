Милантьев Спиридон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1870 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1891
Сын: Милантьев Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
20.03.1893
Дочь: Милантьева Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Милантьева Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
18.07.1896
Дочь: Милантьева Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
13.11.1897
Сын: Милантьев Филипп Спиридонович
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Милантьева Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Рождение ребёнка
19.04.1908 ст.
Дочь: Шувалова Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Милантьева Дарья Никонорова
Мамыково, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно