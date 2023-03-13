Турчанинъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчанинъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Турчанинъ Матвей

Мать: Турчанина Анна

Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Турчанина Стефанида

Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Турчанинъ Николай

Мать ребёнка: Турчанина Стефанида

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Турчанина Стефанида

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Турчанинъ Игнатий

Мать ребёнка: Турчанина Стефанида

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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