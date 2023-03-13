Турчанинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Турчанинъ Матвей
Мать: Турчанина Анна
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Турчанина Стефанида
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Турчанинъ Николай
Мать ребёнка: Турчанина Стефанида
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Турчанина Стефанида
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Турчанинъ Игнатий
Мать ребёнка: Турчанина Стефанида