Турчанинъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Турчанинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Турчанина Анна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Турчанинъ Адрианъ
Мать ребёнка: Турчанина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчанина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Турчанина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турчанина Анна