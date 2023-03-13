Турчанина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчанина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1882 г.р.
1887 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Турчанинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей

Рождение ребёнка
1887

Сын: Турчанинъ Адрианъ

Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турчанинъ Матвей

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