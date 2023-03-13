Турчанина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Турчанинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Турчанинъ Адрианъ
Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчанинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турчанинъ Матвей