Турчанина (Дрягина) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ
Бракосочетание
03.02.1908
Муж: Турчанинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Турчанинъ Николай
Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ
Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
26.05.1915
Сын: Турчанинъ Игнатий
Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ