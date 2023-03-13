Турчанина (Дрягина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурчанина (Дрягина) Стефанида

Турчанина (Дрягина) Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Турчанинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Турчанинъ Николай

Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ

Ново-Покровский хуторъ
Рождение ребёнка
26.05.1915

Сын: Турчанинъ Игнатий

Отец ребёнка: Турчанинъ Михаилъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close