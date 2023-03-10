Романенко (Казаков) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Казаков) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Николай Владимирович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романенко Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Николай Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Рождение ребёнка
30.05.1926

Сын: Романенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Романенко Николай Владимирович

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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