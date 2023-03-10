Романенко (Казаков) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Рождение ребёнка
30.05.1926
Сын: Романенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Романенко Николай Владимирович
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно