Жук Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Жук Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ганенко Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Жук Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жук Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жук Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жук Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жук Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жук Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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