Жук Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Жук Пётр
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ганенко Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Жук Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жук Мария Петровна
Смерть
Неизвестно