Ганенко (Жукова (Жук)) Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Жук Фёдор Петрович
Мать: Жук Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1952
Смерть
1994