Ганенко (Жукова (Жук)) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко (Жукова (Жук)) Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1941 г.р.
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1948 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Жук Фёдор Петрович

Мать: Жук Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Иван Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ганенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Иван Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1994
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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