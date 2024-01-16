Жук (Бондарь) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бондарь (бондаренко?) Петр
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ганенко Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жук Фёдор Петрович
Смерть
1955