Жук (Бондарь) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук (Бондарь) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бондарь (бондаренко?) Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ганенко Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жук Фёдор Петрович

Смерть
1955
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