Цыплов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Цыплов Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Цыплов Илья Иванов1793 г.р.
Цыплов Александр Иванов1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Цыплов Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1803

Сын: Цыплов Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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