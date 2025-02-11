Цыплов Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Цыплов Илья Иванов1793 г.р.
Цыплов Александр Иванов1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Цыплов Илья Иванов
Мать ребёнка: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно