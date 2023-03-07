Цыплов Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыплов Александр Иванов

Цыплов Александр Иванов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Цыплов Иван

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Александрова

Мать ребёнка: Цыплова Просковья Кузьмина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Цыплова Просковья Кузьмина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
47,5 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыплова Просковья Кузьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close