Цыплов Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Цыплов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Александрова
Мать ребёнка: Цыплова Просковья Кузьмина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Цыплова Просковья Кузьмина
Место жительства
1850
47,5 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно