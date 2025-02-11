Серов Сергей
мужской, родился До 1776, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСеров ?До 1758 г.р.
Дети
Серов Иван Сергеев1791 г.р.
Серов Андрей Сергеев1794 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Серов Иван Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Серов Андрей Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Серов Степан Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно