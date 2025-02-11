Серов Сергей До 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Серов Сергей

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1776, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Серов ?До 1758 г.р.
Дети
Серов Иван Сергеев1791 г.р.
Серов Андрей Сергеев1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Серов ?

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Серов Иван Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1794

Сын: Серов Андрей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Серов Степан Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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