Серов Степан Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Степан Сергеев

Серов Степан Сергеев

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Серов Сергей

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Серов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Серова Просковья Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Серов Иван Степанов

Мать ребёнка: Серова Просковья Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
125 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Просковья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close