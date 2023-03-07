Серов Степан Сергеев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Серов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Серова Просковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Серов Иван Степанов
Мать ребёнка: Серова Просковья Фёдорова
Место жительства
1850
125 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно