(Трохова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трохова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трохов Роман

Мать: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Дмитрий

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Владимир

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Виктор

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Анатолий

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Николай

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Чернышев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Алексей

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