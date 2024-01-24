(Трохова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трохов Роман
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Дмитрий
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Владимир
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Виктор
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Анатолий
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Николай
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Чернышев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев Алексей