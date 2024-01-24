(Исаева) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Исаев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1940

Сын: Трохов Владимир

Отец ребёнка: Трохов Роман

Рождение ребёнка
1948

Сын: Трохов Георгий

Отец ребёнка: Трохов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Трохов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Трохов Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трохов Роман

Смерть
1989
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