(Исаева) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Исаев Яков
Рождение ребёнка
03.02.1940
Сын: Трохов Владимир
Отец ребёнка: Трохов Роман
Рождение ребёнка
1948
Сын: Трохов Георгий
Отец ребёнка: Трохов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Трохов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Трохов Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трохов Роман
Смерть
1989