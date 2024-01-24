Чернышев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Дмитрий

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Владимир

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Виктор

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Анатолий

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Николай

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Смерть
Неизвестно
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