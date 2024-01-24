Чернышев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Дмитрий
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Владимир
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Виктор
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Анатолий
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Николай
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Смерть
Неизвестно