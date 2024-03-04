Мамонова Надежда (Хохлова) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Петр
Мать: Хохлова Матрена
Рождение ребёнка
04.08.1962
Дочь: Шиганова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Мамонов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Мамонов Геннадий Васильевич
Смерть
Неизвестно