Мамонова Надежда (Хохлова) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Надежда (Хохлова) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Петр

Мать: Хохлова Матрена

Рождение ребёнка
04.08.1962

Дочь: Шиганова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Мамонов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Мамонов Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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