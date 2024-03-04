Мамонов Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1962

Дочь: Шиганова Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Мамонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: Мамонова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
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