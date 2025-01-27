Москалёв Иван Иванович
мужской, родился До 1900 ст.
умер После 1900
Супруги
Москалёва Антонина СергеевнаДо 1900 ст. г.р.
Дети
Москалёв Николай Иванович18.03.1900 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1900 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.
Сын: Москалёв Николай Иванович
Мать ребёнка: Москалёва Антонина Сергеевна
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1900