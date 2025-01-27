Москалёв Иван Иванович До 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Москалёв Иван Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился До 1900 ст.

умер После 1900

Супруги
Москалёва Антонина СергеевнаДо 1900 ст. г.р.
Дети
Москалёв Николай Иванович18.03.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1900 ст.

Жена: Москалёва Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.

Сын: Москалёв Николай Иванович

Мать ребёнка: Москалёва Антонина Сергеевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT95?cat=752387&i=818

Смерть
После 1900

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