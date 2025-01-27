Москалёв Николай Иванович 18.03.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Москалёв Николай Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 18.03.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Москалёв Иван ИвановичДо 1900 ст. г.р.
Мать
Москалёва Антонина СергеевнаДо 1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900 ст.

Отец: Москалёв Иван Иванович

Мать: Москалёва Антонина Сергеевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT95?cat=752387&i=818

Крещение
19.03.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: Запасный рядовой Григорий Иванов Москалёв; Ефремовског окупца Василия Сидорова Миронова жена Антонина Михайлова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT95?cat=752387&i=818

Смерть
Неизвестно

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