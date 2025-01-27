Москалёв Николай Иванович
мужской, родился 18.03.1900 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецМоскалёв Иван ИвановичДо 1900 ст. г.р.
МатьМоскалёва Антонина СергеевнаДо 1900 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещение
19.03.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT95?cat=752387&i=818