Молокова Афина(?) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Молокова Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Молокова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно