Молокова Афина(?) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолокова Афина(?) Егоровна

Молокова Афина(?) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Молокова Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Молоков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Молокова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Молоков Ларион Ефимович

Отец ребёнка: Молоков Ефим Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Ефим Васильевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
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