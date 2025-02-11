Карпушкин Ефим Семенов
мужской, родился 1828, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Егорова1810 г.р.
ОтецСемён Карпов1810 г.р.
Дети
(Карпушкина) Ефросинья Ефимова1849 г.р.
(Карпушкина) Фёкла Ефимова1852 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1828
Отец: Семён Карпов
Мать: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Карпушкина) Ефросинья Ефимова
Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Карпушкина) Фёкла Ефимова
Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Карпушкин) Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно