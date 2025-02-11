Карпушкин Ефим Семенов 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпушкин Ефим Семенов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Егорова1810 г.р.
Отец
Семён Карпов1810 г.р.
Дети
(Карпушкина) Ефросинья Ефимова1849 г.р.
(Карпушкина) Фёкла Ефимова1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Семён Карпов

Мать: Агафья Егорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Карпушкина) Ефросинья Ефимова

Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Карпушкина) Фёкла Ефимова

Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Карпушкин) Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Карпушкин Платон Ефимов

Мать ребёнка: Карпушкина Варвара Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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