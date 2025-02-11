(Карпушкина) Фёкла Ефимова 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

(Карпушкина) Фёкла Ефимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Карпушкин Ефим Семенов1828 г.р.
Мать
Карпушкина Варвара Ильина1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Карпушкин Ефим Семенов

Мать: Карпушкина Варвара Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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