(Карпушкина) Фёкла Ефимова
женский, родилась 1852, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКарпушкин Ефим Семенов1828 г.р.
МатьКарпушкина Варвара Ильина1825 г.р.
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Место
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Рождение
1852
Отец: Карпушкин Ефим Семенов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно