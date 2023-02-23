Карпушкина Варвара Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушкина Варвара Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Фекла Ефимова

Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Карпушкин Платон Ефимов

Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов

Смерть
Неизвестно
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