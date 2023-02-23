Карпушкина Варвара Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Фекла Ефимова
Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Карпушкин Ефим Семенов
Смерть
Неизвестно