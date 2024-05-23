Башкирцева (Скрынникова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1937
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
02.02.1940
Рождение ребёнка
20.08.1946
Рождение ребёнка
16.01.1948
Рождение ребёнка
14.01.1953
Рождение ребёнка
03.04.1956
Рождение ребёнка
13.04.1957
Смерть
Неизвестно