Башкирцева (Скрынникова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирцева (Скрынникова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрынников Иван Матвеевич

Мать: Скрынникова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
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Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
02.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
20.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
03.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
13.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башкирцев Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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