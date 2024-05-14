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Скрынников Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрынников Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрынникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрынников Федор Иванович

Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрынникова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирцева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Скрынникова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно

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