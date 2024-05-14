Скрынников Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрынников Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрынникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрынников Федор Иванович
Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирцева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Скрынникова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Скрынникова Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно