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(Муртазина) Загифа

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Аксянов Тухветулла

Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Аксянова) Гайнизамал

Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Аксянова) Сарбижамал

Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ

Рождение ребёнка
1849

Сын: Аксянов Абдрахман

Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ

Смерть
Неизвестно

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