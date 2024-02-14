(Муртазина) Загифа
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Аксянов Тухветулла
Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Аксянова) Гайнизамал
Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Аксянова) Сарбижамал
Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Аксянов Абдрахман
Отец ребёнка: Бикбавов Аксанъ
Смерть
Неизвестно