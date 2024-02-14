Аксянов Тухветулла
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Бикбавов Аксанъ
Мать: (Муртазина) Загифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манашева) Махдия
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: (Манашева) Махдия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Мать ребёнка: (Манашева) Махдия
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Тухватуллина) Зюлейха
Мать ребёнка: (Манашева) Махдия
Смерть
Неизвестно