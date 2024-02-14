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Аксянов Тухветулла

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бикбавов Аксанъ

Мать: (Муртазина) Загифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манашева) Махдия

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тухватуллин Ахмадулла

Мать ребёнка: (Манашева) Махдия

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Мать ребёнка: (Манашева) Махдия

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Тухватуллина) Зюлейха

Мать ребёнка: (Манашева) Махдия

Смерть
Неизвестно

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