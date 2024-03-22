Котельникова (Почукаева-Гуркина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Почукаева-Гуркина) Елена Васильевна

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.04.1890

Дата смерти

12.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890

Отец: Почукаев Василий Никифорович

Мать: Почукаева Надежда Васильевна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
26.10.1909

Муж: Кузнецов Иван Андреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Кузнецов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.07.1912

Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.10.1914

Муж: Котельников Алексей Петрович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.07.1918

Сын: Котельников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.07.1921

Дочь: Котельникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.07.1925

Дочь: Котельникова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Котельникова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
12.05.1983
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