Котельникова (Почукаева-Гуркина) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.04.1890
Дата смерти12.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1890
Бракосочетание
26.10.1909
Рождение ребёнка
04.10.1910
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.07.1912
Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Андреевич
Бракосочетание
17.10.1914
Рождение ребёнка
06.07.1918
Сын: Котельников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1921
Дочь: Котельникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1925
Дочь: Котельникова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Котельникова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Котельников Алексей Петрович
Смерть
12.05.1983