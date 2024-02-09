Ткаченко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Владимир Петрович
Мать ребёнка: (Усик) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Усик) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ткаченко Лида Петровна
Мать ребёнка: (Усик) Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно