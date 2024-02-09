Ткаченко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Владимир Петрович

Мать ребёнка: (Усик) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Усик) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ткаченко Лида Петровна

Мать ребёнка: (Усик) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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