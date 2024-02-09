Ткаченко Лида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Ткаченко Петр
Мать: (Усик) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
зав. отделением сбербанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно