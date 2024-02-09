Ткаченко Лида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Лида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ткаченко Петр

Мать: (Усик) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
зав. отделением сбербанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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