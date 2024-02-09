(Усик) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ткаченко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткаченко Петр
Работа или профессия
Неизвестно
гувернантка у помещицы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ткаченко Лида Петровна
Отец ребёнка: Ткаченко Петр
Смерть
Неизвестно