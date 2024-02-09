(Усик) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Усик) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ткаченко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Петр

Работа или профессия
Неизвестно
гувернантка у помещицы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ткаченко Лида Петровна

Отец ребёнка: Ткаченко Петр

Смерть
Неизвестно

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