Балашова (Дымова) Анна Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: Дымов Арефий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1953
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Рождение ребёнка
25.12.1955
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Рождение ребёнка
22.08.1964
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Смерть
Неизвестно