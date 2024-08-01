Балашова (Дымова) Анна Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Дымова) Анна Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Дымов Арефий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Егор Данилович

Рождение ребёнка
?.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Егор Данилович

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
25.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Егор Данилович

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
22.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Егор Данилович

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Смерть
Неизвестно

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