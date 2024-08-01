Балашов Егор Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Балашов Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1953
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Рождение ребёнка
25.12.1955
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Рождение ребёнка
22.08.1964
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Смерть
Около 2000
Гурово, город Алексин, Тульская область