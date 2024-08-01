Балашов Егор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Егор Данилович

Место рождения

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Балашов Данил

Мать: не указана

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова (Дымова) Анна Арефьевна

Рождение ребёнка
?.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова (Дымова) Анна Арефьевна

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
25.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова (Дымова) Анна Арефьевна

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Рождение ребёнка
22.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова (Дымова) Анна Арефьевна

Маршуково, Белевский муниципальный район, Тульская область
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Смерть
Около 2000
Гурово, город Алексин, Тульская область

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