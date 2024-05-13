Чекрыгин Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекрыгин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1963
Дочь: (Чекрыгина) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно