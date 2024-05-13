Чекрыгин Григорий Ефимович 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекрыгин Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1963 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Чекрыгин Ефим Кирилович

Мать: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекрыгин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1963

Дочь: (Чекрыгина) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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