Чекрыгин Ефим Кирилович
Место рождения
Дата рождения10.10.1903
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.10.1903
Бракосочетание
14.11.1921
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
18.01.1932
Сын: Чекрыгин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Чекрыгин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна
Смерть
1945