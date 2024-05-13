Чекрыгин Ефим Кирилович 10.10.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧекрыгин Ефим Кирилович

Чекрыгин Ефим Кирилович

Место рождения

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.10.1903

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
15.10.1903
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
14.11.1921

Жена: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чекрыгин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
18.01.1932

Сын: Чекрыгин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Чекрыгин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Смерть
1945
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.