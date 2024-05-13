Чекрыгин Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
20.07.1952
Сын: Чекрыгин Николай Александрович
Мать ребёнка: Чекрыгина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
13.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекрыгина Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно