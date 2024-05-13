Чекрыгин Александр Ефимович 18.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекрыгин Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932

Отец: Чекрыгин Ефим Кирилович

Мать: Чекрыгина (Супрун) Мария Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1951

Жена: Чекрыгина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
20.07.1952

Сын: Чекрыгин Николай Александрович

Мать ребёнка: Чекрыгина Евдокия Степановна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекрыгина Евдокия Степановна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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