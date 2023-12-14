Чекрыгина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
20.07.1952
Сын: Чекрыгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Чекрыгин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
13.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекрыгин Александр Ефимович
Смерть
Неизвестно