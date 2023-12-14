Чекрыгина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекрыгина Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Муж: Чекрыгин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
20.07.1952

Сын: Чекрыгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Чекрыгин Александр Ефимович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекрыгин Александр Ефимович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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