Молчанова Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Молчанов Николай Семенович
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1902
Сын: Молчанов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно