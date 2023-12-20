Молчанова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Молчанов Николай Семенович

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Митрополье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1902

Сын: Молчанов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Молчанов Семен Иванович

Митрополье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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