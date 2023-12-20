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Молчанов Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: Молчанова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Молчанов Николай Семенович

Мать ребёнка: Молчанова Мария Сергеевна

Митрополье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1902

Сын: Молчанов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Молчанова Мария Сергеевна

Митрополье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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