Молчанов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Молчанов Николай Семенович
Мать ребёнка: Молчанова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.1902
Сын: Молчанов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Молчанова Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно