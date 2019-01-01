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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Новленской вол. д. Шадрино Машинина на неутверждение его Вологодским уездным по крестьянским делам присутствия в должности в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Вотчинской церкви. Список архивны Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
918Шадрино, д. каз.при р. Большой Ельме.6538185756
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
205. Шадрина, деревня бывшая государственная, при речке Ельме, дворов 26, жителей 130, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
12193ШадриноСевастьянов.Рождественский на Вотчесвободные хлебопашцы6512246261
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Шадринов1860242деревняРусские275665121
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Шадрино (торг. зав.) 3076деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.2727
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245160Шадринодеревня59°34'с.ш.39°10'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454822д Шадринодеревня