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Ермолаев Юрий Александрович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.04.1929

Дата смерти

06.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929

Отец: Ермолаев Александр Николаевич

Мать: Ермолаева Татьяна Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Вера

Рождение ребёнка
11.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Вера

Смерть
06.12.1977
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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