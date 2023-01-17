Ермолаев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1929
Дата смерти06.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929
Рождение ребёнка
07.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Вера
Рождение ребёнка
11.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Вера
Смерть
06.12.1977