Ермолаева (Пономарева) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Пономарева) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1927

Дата смерти

02.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
11.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Юрий Александрович

Смерть
02.06.2014
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