Ермолаева (Пономарева) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1927
Дата смерти02.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2014