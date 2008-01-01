Шеболенков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеболенков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеболенков Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Шеболенкова Эмма Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеболенков Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Шеболенкова Эмма Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеболенкова Эмма Августовна

Смерть
Неизвестно
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